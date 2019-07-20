تفقد مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، سير الترتيبات والاستعدادات لعملية تنظيم تفويج الحجاج عبر الميناء التي ستدشن غداً الاحد.
واستمع مدير عام ميناء الوديعة من المدير التنفيذي لحملة تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام بوادي حضرموت شكري مقدم الى شرح حول الاستعدادات النهائية من تجهيز استراحات مكيفة وملحقاتها وتوفير وجبات خفيفة لحجاج بيت الله الحرام.
واعرب مدير عام ميناء الوديعة عن شكره للترتيبات والاستعدات لعملية تنظيم التفويج عبر الميناء..مشيدا بجهود لجنة عملية التنظيم واللجنة الميدانية والشباب المتطوعون لخدمة الحجاج بالميناء خلال فترة التفويج .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير ميناء الوديعة البري يطلع على ترتيبات توفيج الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.