مدير ميناء الوديعة البري يطلع على ترتيبات توفيج الحجاج

تفقد مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، سير الترتيبات والاستعدادات لعملية تنظيم تفويج الحجاج عبر الميناء التي ستدشن غداً الاحد.

واستمع مدير عام ميناء الوديعة من المدير التنفيذي لحملة تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام بوادي حضرموت شكري مقدم الى شرح حول الاستعدادات النهائية من تجهيز استراحات مكيفة وملحقاتها وتوفير وجبات خفيفة لحجاج بيت الله الحرام.

واعرب مدير عام ميناء الوديعة عن شكره للترتيبات والاستعدات لعملية تنظيم التفويج عبر الميناء..مشيدا بجهود لجنة عملية التنظيم واللجنة الميدانية والشباب المتطوعون لخدمة الحجاج بالميناء خلال فترة التفويج .