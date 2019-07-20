رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بالمكلا اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية تزامناً مع تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2019 م .
وأعلن المحافظ في اللقاء عن تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي لهذا العام ، مؤكداً أن خطة المرحلة الثانية تتمثل في رفع مستوى التدريب والكفاءة ووتيرة العمل واليقظة والاستعداد القتالي والروح المعنوية للمقاتلين بشكل مستمر .
وشدّد المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية الى الحذر من التخاذل وضرورة اليقظة بشكل مستمر في نقاط التفتيش والمواقع ومختلف الألوية والوحدات العسكرية والأمنية ، مؤكداً أن المعركة مع الارهاب ومع القوى الانقلابية ما زالت مستمرة .
وشدّد المحافظ على المنع النهائي لتعاطي القات أثناء الواجب ، ووجه القادة العسكريين والأمنيين الى مراقبة هذا الأمر واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين .
وأعلن المحافظ في اللقاء عن اعتماد مبدأ التدوير في المناصب القيادية العسكرية والأمنية ، مشدّداً على ضرورة العمل بجدية وكفاءة واخلاص لتطوير المرافق والوحدات التي تقع في نطاق القادة ، والعمل بذات الإخلاص واليقظة في المرافق والوحدات التي تُعمد اليهم مهمة إدارتها .
ودعا محافظ حضرموت القادة العسكريين والأمنيين الى الاقتراب من جنودهم والاهتمام بالجانب الاجتماعي لهم ، شاكراً منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الذين ظلوا على تواصل معه للاطمئنان على صحته .
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يعلن عن تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2019.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.