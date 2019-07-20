البحسني يعلن عن تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2019.. صور

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بالمكلا اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية تزامناً مع تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2019 م .

وأعلن المحافظ في اللقاء عن تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي لهذا العام ، مؤكداً أن خطة المرحلة الثانية تتمثل في رفع مستوى التدريب والكفاءة ووتيرة العمل واليقظة والاستعداد القتالي والروح المعنوية للمقاتلين بشكل مستمر .

وشدّد المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية الى الحذر من التخاذل وضرورة اليقظة بشكل مستمر في نقاط التفتيش والمواقع ومختلف الألوية والوحدات العسكرية والأمنية ، مؤكداً أن المعركة مع الارهاب ومع القوى الانقلابية ما زالت مستمرة .

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وشدّد المحافظ على المنع النهائي لتعاطي القات أثناء الواجب ، ووجه القادة العسكريين والأمنيين الى مراقبة هذا الأمر واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين .

وأعلن المحافظ في اللقاء عن اعتماد مبدأ التدوير في المناصب القيادية العسكرية والأمنية ، مشدّداً على ضرورة العمل بجدية وكفاءة واخلاص لتطوير المرافق والوحدات التي تقع في نطاق القادة ، والعمل بذات الإخلاص واليقظة في المرافق والوحدات التي تُعمد اليهم مهمة إدارتها .

ودعا محافظ حضرموت القادة العسكريين والأمنيين الى الاقتراب من جنودهم والاهتمام بالجانب الاجتماعي لهم ، شاكراً منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الذين ظلوا على تواصل معه للاطمئنان على صحته .