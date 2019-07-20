البحسني يوجه السلطة المحلية بالوادي وإدارة منفذ الوديعة بتسهيل نفويج الحجاج

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أن لدى السلطة المحلية بالمحافظة اهتماماً استثنائياً في هذه المرحلة يتمثل في تقديم التسهيلات اللازمة لتفويج حجاج بيت الله الحرام الى الأراضي المقدّسة لأداء فريضة حج هذا العام من مختلف محافظات الجمهورية .

ووجه المحافظ ، السلطة المحلية بالوادي والصحراء والمرافق الحكومية ذات العلاقة بإيلاء اهتماماً أكبر وتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج الحجاج عبر منفذ ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت .

وأجرى محافظ حضرموت ، اتصالاً بمدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري شدّد خلاله على ضرورة الاهتمام اللازم بالحجاج وتسهيل اجراءات مرورهم عبر المنفذ .

وتبدأ من يوم غد الأحد عملية تفويج الحجاج الى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية .