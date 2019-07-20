الامارات تتخلى عن ذراعها الأيمن في عدن وتطرده من اراضيها والأخير يطلب اللجوء في دولة أوربية(تفاصيل وأسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية ان هاني بن بريك غادر مدينة ابو ظبي بإتجاه لندن بعد تصاعد المطالبات بمحاكمته جراء قيامه باغتيال عشرات الدعاة وأئمة المساجد في عدن. وتوقعت المصادر انه هاني بن بريك قد يتقدم بطلب اللجوء وخاصة بعد دعوة منظمة سام الحقوقية بفتح تحقيق في ملفات الاغتيالات. وقالت مصادر أخرى ان الإمارات أبلغت هاني بن بريك بانه شخص غير مرغوب فيه بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته.

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