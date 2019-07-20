عدن: وصول نصف مليون جرعة لقاح لوباء الكوليرا بدعم من اليونيسيف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسف"، وصول شحنة جديدة من اللقاحات الفموية لوباء الكوليرا، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.



وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن الشحنة تحتوي على نصف مليون جرعة (500 ألف جرعة لقاح)، موضحة أن هذه اللقاحات، مخصصة للجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي ضد الكوليرا والتي تستهدف 4 محافظات ذات نسبة خطورة عالية.



وحذرت تقارير دولية من موجة انتشار جديدة للكوليرا في اليمن، في النصف الأولى من العام الجاري، مع احتمال ارتفاعها مع تغيرات المناخ وحلول موسم المطر القادم.



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