شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض بريطانيا استقباله هاني بن بريك يظهر في هذه المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر خاص أن هاني بن بريك شوهد امس الجمعة الموافق 19 يونيو" في أحياء مدينة عدن بعد أن رفضت بريطانيا استقباله. وكان بن بريك قد غادر ابو ظبي بأتجاه لندن ، بعد أن أبلغته بانه شخص غير مرغوب فيه هذه الفتره،خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته. هذا وطالبت منظمة سام الحقوقية " بالتحقيق ومحاكمة هاني بن بريك جراء الاتهامات له بقتل عدد من أئمة المساجد في عدن .

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