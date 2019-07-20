شكرا لقرائتكم خبر عن قصف قاعدة ‘‘الملك خالد’’ السعودية وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت "جماعة الحوثي"، صباح اليوم السبت، تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيرة استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوبي السعودية.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان "أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات "قاصف 2k"، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

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وأكد سريع أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة، مشيرا إلى أن عدد غارات التحالف العربي خلال الـ12 ساعة الماضية، بلغ 25 غارة جوية.

وشدد على أن هذه العملية "تأتي في إطار الرد على التحالف وحصاره المستمر للشعب اليمني.

وفجر اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنه بدأ عملية نوعية لضرب أهداف عسكرية "مشروعة" في محافظة صنعاء.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة نفذت فجر اليوم عملية عسكرية لتدمير 5 مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء.