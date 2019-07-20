شكرا لقرائتكم خبر عن الثعابين تلتهم عددًا من اليمنيين في أكبر معسكرات التحالف العربي ‘‘احصائية أولية’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي ثمانية جنود داخل معسكر التحالف الذي تديره وتشرف عليه قوات سعودي في منطقة الوديعة والذي يقوم بتحشيد الجنود اليمنيين للقتال على الحدود السعودية اليمنية.



وأوضح مصدر عسكري مسؤول في معسكر التحالف لـ "الموقع بوست" أن خمسة جنود توفو خلال أمس وثلاثة اخرين توفو يوم أمس الأول.



وقال المصدر إن التقارير الطبية لأسباب وفاة الجنود أشارت إلى أن المتوفين تعرضوا للدغات أفاعي وزواحف سامة داخل مخيمات الجنود الذين يتلقون عمليات تدريب عسكرية . Advertisements

وأضاف إن الجنود اليمنيين يعانون كثيرا داخل معسكر التحالف بسبب سوء التغذية والتعامل بقسوة تجاههم من قبل القوات السعودية التي تشرف مباشرة عبر عدد من ضباطها على عملية تجنيد وتدريب وترحيل الجنود اليمنيين للقتال على الحدود السعودية اليمنية .



ويقع المعسكر التحالف في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود اليمنية السعودية لاستقبال الجنود الجدد استعدادا لترحيلهم على جبهات القتال عبر المناطق السعودية .

الموقع بوست

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثعابين تلتهم عددًا من اليمنيين في أكبر معسكرات التحالف العربي ‘‘احصائية أولية’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.