شكرا لقرائتكم خبر عن مصور سعودي يصدم "بن سلمان" وجميع الشعب السعودي بنشر لقطات صادمة من المسجد الحرام .. هذا ما حدث حول الكعبة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مصور سعودي على حسابه في موقع "تويتر"، لقطات صادمة من المسجد الحرام، تظهر ما حدث حول الكعبة المشرفة.



واستطاع المصور عماد الحسيني، التقاط صور والمسجد الحرام يكاد يخلو من الزائرين والمعتمرين في شهر شوال، فلا يوجد في صحن المطاف حول الكعبة سوى نحو 100 شخص.

وأجرى "الحسيني" تجربة باستخدام برنامج "الفوتوشوب"، وأزال المصلين من حول الكعبةالمشرفة، لُيصدم المغردين على موقع "تويتر" بالصور، ويصفوها بـ"المخيفة".

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وقال المصور: "هل رأيت الكعبة بدون مصلين أو طائفين؟.. صورت هذه الصور في عام 2011 وكانت في منتصف شهر شوال وكان الحرم شبه فارغ من الطائفين".

وأضاف "الحسيني": "استغليت الفرصة بإزالة كل شخص في المطاف باستخدام برنامج الفوتوشوب فكانت هذه النتيجة".

وأكمل المصور بقوله: "كما توقعت أن إزالة الطائفين بالفوتوشوب لن تعجب الكثير كما لم تعجبني أيضًا، لكن الفن هو دعوة للتخيل ودعوة لتحريك المشاعر".

وختم "الحسيني"، بقوله: "طالما أن مشاعرك تحرك لرؤية الصورة بغض النظر عن كونها مشاعر سلبية أو إيجابية فهذا يعد نجاح للصورة".