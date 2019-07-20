شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافةانهيار الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار وصله الي هاذ الحد (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم السبت20 يوليو 2019م وقالت متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلا رقماً جديداً في الارتفاع أمام الريال اليمني. Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم السبت: أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 580 : 585

الريال السعودي : 154 : 155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافةانهيار الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار وصله الي هاذ الحد (اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.