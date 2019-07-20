شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : عادل إمام ”ينفجر” في وجه السيسي ويصفه بـ ”الفاشي” ومعتز مطر يطير من الفرح ويعلق برد ناري (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات جريئة للفنان الشهير عادل إمام حول الضوابط التي وضعتها سلطات نظام السيسي على الفن المصري.

ففي مداخلة تلفزيونية استنكر إمام اليهمنة التي تفرضها السلطات على الفن والفنانين، قائلا إن ذلك أسلوب فاشي مستبد لا يمكن القبول به.

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ومؤخرا غاب النجم عادل إمام عن رمضان الماضي بعد إعلان مسلسله فلانتينيو الذي اضطرت الشركة المنتجة على توقيفه وعدم إكمال تصوير مشاهده.

وقد علق الإعلامي المصري الشهير معتز مطر على ذلك بتأكيده على أن نظام السيسي هو من أوقف الإنتاج واستحكر الإنتاج على شركة واحدة تابعة للاستخبارات.

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