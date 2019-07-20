شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. الإعلان رسميا قبل قليل عن وفاة الملك بعد تدهور حاد في صحتة اليوم .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مؤسس سلسلة مطاعم فطائر شهيرة في الهند، حكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة القتل، في مستشفى الخميس، بعد أسبوع تقريبًا من تسليم نفسه للسلطات لبدء تنفيذ محكوميته.



وكان القضاء حكم في آذار/مارس على ب. راجاغوبال (71 عامًا) مؤسس سلسلة مطاعم ”سارافانا بهافان“ النباتية الشهيرة المنتشرة في الهند وخارجها، بالسجن مدى الحياة؛ بعدما أدين بتهمة قتل زوج امرأة كان يريدها زوجة ثالثة له.

وسلم ”ملك الدوسا“ نفسه، الثلاثاء في الـ 9 من تموز/يوليو، إلى القضاء وقد وصل في سيارة إسعاف إلى محكمة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوب البلاد ليدخل السجن.

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وقبل ساعات قليلة، كانت المحكمة العليا رفضت طلبًا له بإرجاء سجنه لأسباب طبية وأمرته بتسليم نفسه.

وتوفي الخميس في مستشفى فيجايا في تشيناي ، حيث نقل الثلاثاء بسبب تدهور حاد في صحتة و مشكلات في القلب.

وقال مسؤول في المستشفى: ”لقد فشلنا في إنقاذه وتوفي هذا الصباح؛ بسبب فشل في القلب“.