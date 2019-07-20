ذكرت مصادر أن مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي اندلعت في جبهتي كتاف البقع شرق محافظة صعدة وفي جبهة علب باقم، حيث توغلت قوات الجيش اليمني في جبهة البقع غربا.
وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أنه تم قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني على مواقع تمركزها في غرب محافظة الجوف .
وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.
وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين الجيش والحوثيين في محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.