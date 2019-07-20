مقاتلات التحالف تستهدف مواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة لميليشيا الحوثي

شن طيران التحالف فجر اليوم السبت، غارات جوية استهدفت خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية بمحافظة صنعاء. وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى. وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام مليشيا الحوثي الانقلابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديد مباشر لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين. كما أكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

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