شكرا لقرائتكم خبر عن أتباع وأقارب القائد الأول للحوثي بالحديدة ’’الرازحي’’ يصلون من صعدة وإعلان طوارئ واستنفار غير مسبوق وأنباء عن معركة طاحنة بين القيادات (يحدث الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية لمراسل "يمن الغد" أن مليشيات الحوثي أعلنت مساء اليوم حالة طوارئ واستنفار غير مسبوق في مدينة الحديدة على خلفية مصرع المشرف الأول لها في المدينة نجيب عبدالله هاشم المؤيد، المكنى نجيب الرازحي في ظروف غامضة وسط تأكيد المصادر أنه تعرض للتصفية في سياق تصاعد واحتدام الصراع الداخلي.

وقالت مصادر "يمن الغد": أن العشرات من أتباع وأقارب الصريع "نجيب الرازحي" وصلوا إلى مدينة الحديدة بعد تلقيهم خبر مصرعه وأعلنوا حالة استنفار داخل مدينة الحديدة للمطالبة بكشف ظروف مقتله.. ويؤكدون انه تعرض للتصفية والتوتر يسود صفوف المليشيات وسط توقع باندلاع معركة بين قيادات #المليشيات في المدينة وبين أقارب وأتباع الصريع الرازحي الذين يتهمون قيادات حوثية في الحديدة بتصفيته.

ويعد الصريع نجيب المؤيد "الرازحي" من أبرز القيادات الحوثية العقائدية وتلقى دورات مكثفة في #إيران و #لبنان وشارك الهالك طه المداني في اجتياح #عدن وآخر منصب له كان المشرف العام للمليشيات بمدينة #الحديدة ، وهو من أبناء محافظة #صعدة مديرية #رازح ويعد أحد أبرز قيادات الصف الأول الميدانية للمليشيات الحوثية وعلى صلة مباشر بزعيمها #عبدالملك_الحوثي .