شكرا لقرائتكم خبر عن ”فيديو صادم” لطبيب أجنبي مع ممرضة سعودية داخل المستشفى يقلب المملكة رأسا على عقب..والسلطات تتحرك فورا.. شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الصحة في السعودية، الخميس، بالتحقيق العاجل في الفيديو المتداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين ممرضة وأخصائي أشعة في أحد مستشفيات المملكة. اخبار تهمك : Advertisements وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حرصا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.

ويظهر في الفيديو الرائج، لقطات تُظهر ما وصفت بـ"إهانة" تعرضت لها ممرضة في مستشفى محايل بمنطقة عسير، من قبل مسؤول الأشعة.

وبيّن مقطع الفيديو، الذي لم تتعد مدته 14 ثانية، صوتا مرتفعا، قادما من حجرة مغلقة، قبل أن تفتح السيدة الباب وتهم بالمغادرة.، إلا أن المسؤول انفعل عليها وأجبرها على دخول الغرفة مرة أخرى ثم أغلق الباب بشكل عنيف، دون أن يتضح ما الذي جرى بعد ذلك. وطالب الكثير من النشطاء بتدخل وزارة الصحة والتحقيق في الواقعة.

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