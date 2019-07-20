الجيش يستعيد أسلحة نهبتها ميليشيا الحوثي من معسكرات الدولة

استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة كانت قد نهبتها مليشيا الحوثي من معسكرات الدولة ونقلتها إلى صعدة شمالي البلاد.

وأوضح بيان لمحور كتاف بالجيش اليمني أنه استعاد "ذخائر" من "عيارات مختلفة" وقاذفات صاروخية وقذائف "هاون" وألغام مختلفة الأحجام والمهام إلى جانب كميات من الأدوية المستخدمة في الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أنه تم العثور على تلك الأسلحة في أحد الكهوف الجبلية في محيط مركز مديرية كتاف شمال صعدة، وذلك أثناء عملية تمشيط واسعة لقوات الجيش بإسناد تحالف دعم الشرعية للمناطق المتاخمة لخطوط التماس.

ومنذ يومين تخوض قوات الجيش اليمني معارك عنيفة في محيط مركز مديرية كتاف وسط غارات للتحالف العربي ألحقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وأحبط الجيش اليمني محاولة تسلل باتجاه مواقعه في التباب السود بجبهة "باب غلق" شمالي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب تسلل العناصر الحوثية التي تراجعت باتجاه مناطق محافظة إب بعد قصف مكثف لمدفعية الجيش اليمني على تجمعات ومواقع الانقلابيين في منطقتي "الفاخر" و"الزبيرية" في قعطبة، وفق وزارة الدفاع.

وأسفرت المواجهات والقصف عن قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حسب ذات المصدر.