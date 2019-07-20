الإرهاب يتفكك.. مليشيا الحوثي تقتل مشرفها في الحديدة

كشفت مصادر يمنية، الجمعة، مصرع مشرف مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، غربي البلاد، وذلك إثر تناحر داخلي بين أجنحتها.

وذكر بيان للمقاومة اليمنية المشتركة أن مليشيا الحوثي أقدمت على تصفية مشرفها في جبهة الحديدة المدعو نجيب عبدالله هاشم المؤيد والمعروف بـ"نجيب الرازحي" مع 4 من مرافقيه اليومين الماضيين لدى إشرافه على نشر مقاتلين جدد في خطوط النار بمدينة الحديدة.

وينحدر القيادي الحوثي من مديرية رازح بمحافظة صعدة، ويعد أحد أبرز قيادات الصف الأول الميدانية للانقلابيين وتربطه علاقة قوية بزعيم الجماعة الإرهابي عبدالملك الحوثي.

ويعد الرازحي من القيادات الحوثية العسكرية المدربة في إيران ولبنان، وشارك في حروب صعدة الست والانقلاب في صنعاء، كما شارك في اجتياح مدينة عدن، قبل 4أعوام، قبل أن ينتقل إلى جبهة الساحل الغربي.

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وخلال الفترة الماضية عينته المليشيا مشرفا على معسكر العمري وجبهة المخا ومعسكر أبوموسى الأشعري، وعقب الهزائم التي تلقتها عين مشرفا لجبهة مدينة الحديدة وكان رجل الظل وراء الخروقات المتصاعدة.

وحسب مراقبين، فإن تصفية القيادي الحوثي المؤيد جاء عقب تنامي الخلاف بين قيادات أجنحتها في الصف الأول الذي ألقى بظلاله على التخلص من قيادات عسكرية ميدانية لفرض نفوذها ضد بعضها.

وتسبب مقتل الرزحي بحالة استنفار لأتباعه داخل مدينة الحديدة تزامنا مع وصول عدد من أقاربه والمحسوبين على جناحه الأكثر تطرفا من صعدة إلى المدينة الساحلية وسط اتهامات متبادلة .