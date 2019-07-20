شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط تصدر قرار جديداً بشأن اسعار البترول يحزن كل المواطنين ابتداءً من اليوم ..(تعرف على السعر الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرت شركة النفط اليمنية عدن تسعيرة جديدة لسعر اللتر الواحد لمادة البنزين خلافا للسعر السابق .

ووزعت شركة النفط اليمنية فرع عدن، اليوم، كمية من مادة البترول "البنزين" على محطات الوقود في السوق المحلية.

وقال مصدر في شركة النفط بعدن إن كمية مقدرة ب"2000" طن من مادة البترول يتم توزيعها حاليا على محطات الوقود بمدينة عدن، وذلك لدعم استقرار سوق المشتقات النفطية.

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ودعا المصدر المواطنين الى ضرورة التعاون والتزود بما يكفي احتياجاتهم من البنزين وعدم تخزين كميات فوق احتياجاتهم مؤكدا ان عملية تموين السوق المحلية بمادة البنزين ستستمر خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي.

ولم تشر الشركة في بيانها الى التسعيرة الجديدة