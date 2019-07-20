شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات أمريكية ضخمة إلى السعودية .. وأوامر عسكرية صارمة للملك سلمان قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، موافقة العاهل السعودي على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة. اخبار تهمك : Advertisements ونقلت وكالة أنباء السعودية "واس" عن المسؤول أنه "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

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