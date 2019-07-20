خفر السواحل تنقذ حياة غريق جديد في سادس أيام البلدة بشاطئ خلف بالمكلا

أنقذت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت صباح يوم الجمعة سادس ايام موسم البلدة السياحي الموافق 2019/7/19 م شاب من ابناء المحافظات الشمالية الذي تعرض لحالة غرق اثناء السباحة بعد دخوله الى مسافة بعيدة نحو عمق البحر في شاطئ خلف بالمكلا.

وقد باشرت فرق الإخلاء والإنقاذ التطوعية وبدعم وإسناد من قوات خفر السواحل والمتواجدة في ذلك الساحل بسرعة التدخل وإنقاذ هذه الحالة وقدمت له الاسعافات الاولية وهو الان بصحة جيدة والحمدالله .

وتجدد قوات خفر السواحل دعوتها لجميع الاخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في الدخول إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ .

كما تناشد مجددا خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة في المجتمع أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق.