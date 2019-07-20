شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام لمحافظ البنك المركزي "تفاصيل وصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختتمت، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان جلسات النقاش الخاصة بتشخيص الوضع الاقتصادي اليمني بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي ومسؤولين من الحكومة والبنك المركزي اليمني. اخبار تهمك : اختتم أمس في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، الذي انعقد خلال الفترة 10 ـ 18 يوليو الجاري، وكرس لمناقشة الوضع الاقتصادي لليمن والسياسة النقدية والمالية الحالية وخطط الحكومة والمؤسسات اليمنية المستقبلية لتحسين الأداء الاقتصادي اليمني على كافة المستويات. Advertisements وجاء في الخبر الذي نشره اليوم محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد على صفحته في تويتر وفيس بوك ـ تابعه محرر "يمن الغد" : رأس جانب الحكومة اليمنية وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، فيما رأس جانب الصندوق السيد كوشي ماتاي. وخرج الاجتماع بتقييم كامل لوضع الاقتصاد اليمني وتشخيص مستوى تنفيذ السياسات النقدية والاقتصادية والمالية ومقترحات لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي وتعزيز سُبل دعم صندوق النقد الدولي لتوجهات الحكومة الاقتصادية. وأشاد محافظ البنك المركزي بصندوق البنك الدولي وتشخيصه لواقع الاقتصاد اليمني وحزمة التوصيات التي خرج بها الاجتماع ،والتي يجب العمل بها لكي يتعافى الاقتصاد اليمني. وضم الوفد الحكومي كلا من نائب وزير المالية سالم بن بريك، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية واللجنتين الاقتصادية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مصلحتي الجمارك والضرائب.

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