بريطانيا تؤكد احتجاز إيران سفينتين في الخليج

أكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا في مضيق هرمز, واصفة ذلك بالأمر الغير مقبول وداعية إلى حرية الملاحة في الخليج.

واعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الجمعة في بيان صحفي عن قلقه البالغ بعد احتجاز ايران ناقلتي النفط البريطانية والليبيرية بالقرب من مضيق (هرمز) في وقت سابق من اليوم الجمعة.

واعتبر ان قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلتين عمل "غير مقبول" مؤكدا ان السفير البريطاني في طهران يجري اتصالات عاجلة بمسؤولي الخارجية الإيرانية.

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وشدد على اهمية ضمان حرية الملاحة البحرية لكل السفن في مياه المنطقة مشيرا من جهة أخرى الى انه لا يوجد أي مواطن بريطاني على متن الناقلتين المحتجزتين.

وقال "سأحضر بعد قليل اجتماعا أمنيا لاستعراض ما نعلمه وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين- سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا".

وأضاف هنت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن : "احتجاز السفن غير مقبول و من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".