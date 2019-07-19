السلطة المحلية بمحافظة المهرة تصدر بيانا بشأن مجريات الأمور الأخيرة

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم الجمعة 19 يوليو / تموز، بيانا هاما بشأن الأعمال التخريبية التي تسعى لها بعض الدول المسيرة من قبل النظام الإيراني.
وفيما يلي يعيد "الخليج 365" نشر نص البيان.. كما ورد:
السلطة المحلية سبق وأن أصدرت قرارا بتوقيف بدر سالم كلشات عن ممارسة مهامه الوظيفية كوكيل لشئون الشباب بمحافظة المهرة على خلفية عدم احترامه للإجراءات الأمنية وعدم الإلتزام بضوابط الرقابة والتفتيش في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان الأمر الذي تكرر اكثر من مرة.
كما اتضح ارتباطه الوثيق وتنسيقه المباشر مع المعارضة الممولة من الخارج وثبوت علاقته بتلقي أموال خارجية لتنفيذ أهداف وأجندة مخلة بأمن الدولة واستقرار المحافظة من خلال تصريحاته الإعلامية المضادة للشرعية والتحالف عبر القنوات الفضائية التي تتبنى الدور المماثل لدور المذكور مثل قناة الجزيرة وقناة بلقيس وكذا في وسائل التواصل الإجتماعي.
فالمذكور بموجب ما سلف ليس مخولا بتمثيل السلطة المحلية في جميع تصرفاته وتصريحاته ولا يمثل إلا نفسه بعد ثبوت موقفه الموثق المعادي للشرعية والتحالف العربي.
والله الموفق..
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