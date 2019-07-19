النيابة الجزائية تنفي إصدار أي بيان بشأن واقعة قتل المجنى عليه 'سمحان الراوي'

نفى مصدر قضائي في النيابة الجزائية المتخصصة فى عدن ان يكون قد صدر عن النيابة العامة بيان اوتعليق او نشر بشأن واقعة قتل المجنى عليه سمحان الراوي.
وبين المصدر في تصريح لوسائل إعلام محلية، ان النيابة لا تبدي آراء او تعليقات لوسائل الاعلام او اَي جهة في القضايا المنظورة أمامها او امام المحاكم.
وأكد المصدر ذاته ان النيابة سبق وان تصرفت في التحقيق و أحالت ملف القضية الى المحكمة في فبراير 2019 مشمولا بقرار اتهام لعدد 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، ومنذ ذلك التاريخ والقضية في حوزة المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المختصة بنظرها وصاحبة الولاية بالفصل فيها.
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