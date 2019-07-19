البحسني يوجه بتسهيل اجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بتسهيل اجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام من أبناء حضرموت والوطن كافة والتي ستبدأ بعد غد الأحد عبر منفذ ميناء الوديعة البري . وأعطى المحافظ توجيهاته للنقاط الأمنية والعسكرية ولإدارة منفذ ميناء الوديعة بالتعاون التام مع الحجاج وتسهيل اجراءات تفويجهم الى الأراضي المقدسة لأداء حج هذا العام . وأشاد المحافظ بتفاعل الفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية ورجال الخير في وادي حضرموت خلال الاعوام الماضية وانتشارهم قرب منفذ الوديعة لتقديم التسهيلات والمشروبات والعلاج والوجبات اللازمة للحجاج ، داعياً إياهم الى تكرار هذا العمل الجليل هذا العام للتخفيف عن الحجاج ، مؤكداً عظمة هذا العمل الخيري العظيم .

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