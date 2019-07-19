الصورة.. الحزام الأمني بلحج يضبط لصا يمتهن سرقة الهواتف

ضبطت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج قطاع الخضراء، احد اللصوص الذين يمتهنون سرقة الجوالات.

وأوضح مصدر في قوات الحزام الأمني بلحج (قطاع الخضراء) ان عمليه الضبط أتت بعد تلقيها بلاغ من احد المواطنين يفيد عن سرقه جواله من إحدى المحلات التجارية ، تحركت على اثر البلاغ قوه الى مكان الحادث.

وفور وصولها باشرت قوات الحزام بأجراء عمليه تفتيش لكاميرا المراقبة داخل المحل والتي من خلالها تم التعرف على هويه السارق ومكان تواجده والذي يدعي

وخلال العملية تم القاء القبض على المطلوب ( ه،م،س،ص) واقتياده الى مقر قوات القطاع لاستكمال إجراءات التحقيق معه واتخاذ اللازم.

كما تم أعاده التلفون المسروق الى مالكه والذي بدوره توجه بالشكر الجزيل لقوات الحزام الأمني محافظه لحج ودورها الملموس في تثبيت الأمن وحماية الوطن والمواطنين.