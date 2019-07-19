ملیشیا الحوثي تقصف الفازة والتحیتا وإصابة طفل بقصف مماثل في حیس

أصیب طفل بشظایا مقذوف أطلقته ملیشیا الحوثي الانقلابیة على تجمعات سكنیة في مدیریة حیس بمحافظة الحدیدة غرب البلاد. وقالت مصادر "الیمن العربي" ان ملیشیا الحوثي الانقلابیة شنت الیوم الجمعة قصف مدفعي مكثف استهدف احیاء سكنیة في الفازة والتحیتا وحیس جنوب الحدیدة. وأكدت المصادر ان القصف أسفر عن إصابة طفل بشظایا مقذوف أطلقته ملیشیا الحوثي وسقط في حي سكني بحیس.

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