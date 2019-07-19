إصابة امرأة مسنة بشظایا مقذوف حوثي استهدف منزلها شمال الضالع

اصیبت امراة مسنة ، ظهر الیوم الجمعة، اثر قصف حوثي استهدف منزلها في مدیریة الأزارق بمحافظة الضالع.

ً أصیبت بجروح أثر تعرض منزلها لقصف بمقذوف ناري

وقالت مصادر محلیة أن امرأة مسنة تدعى "نور صالح علي زید" 50 عاما

من قبل الملیشیات الحوثیة.

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وأضافت المصادر، ان القذیفة استهدفت منزل المواطنة في منطقة تورصة بمدیریة الأزارق، ما أدى إلى أضرار جانبیة في المنزل.

وتابعت المصادر، أنه تم نقل المواطنة "نور" الى المستشفى لتلقي العلاج أثر تعرضها للإصابة بالقذیفة الحوثیة.

وأشارت المصادر، ان الملیشیات الحوثیة تكثف من قصفها العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان، والتي اوقعت العدید من القتلى والجرحى،

بالإضافة إلى تضرر عدد من منازل المدنیین.