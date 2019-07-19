ملیشیا الحوثي تتآكل من الداخل والتصفیات الجسدیة تغیب عددا

أكدت مصادر خاصة تصاعد وتیرة الصراع بین قیادات ملیشیات الحوثي من إب إلى صعدة، مرورا

في حدود محافظة صعدة مع السعودیة، في صورة تعكس واقع الصراع والفساد الذي یضرب أجنحة هذه الملیشیات واقتراب ساعة

نهایتهم.

ُ وأكدت المصادر بحسب وكالة خبر، أن معظم الصراعات التي برزت داخل صفوف الملیشیات الحوثیة تتركز على أموال جمعت بطریقة

غیر قانونیة أو صراعات على الهیمنة والنفوذ والسلطة لجهة تقاطع مصالح القیادات، وتناقض أهدافها، وعدم وجود مشروع وطني أو

رؤیة موحدة تجمعها.

وظهرت الصراعات الحوثیة الداخلیة على السطح، وبشكل جلي، من خلال التصفیات الجسدیة والاغتیالات والاعتقالات فیما بینها، ما

یشیر إلى ضعف وهشاشة التركیبة الداخلیة لهذه الحركة الكهنوتیة.

واستعرت الخلافات داخل صفوف الجماعة في محافظة إب وصلت حد التصفیة الجسدیة والاشتباكات المسلحة ومثلها اشتعلت مدینة رداع

وصنعاء واللتین احتدم الصراع بین أجنحة الملیشیات داخلهما بفعل السباق المحموم على نهب أراضي المواطنین والتي أسفرت إحداها

عن مقتل الشیخ السكني، أحد مشایخ محافظة عمران، بنیران مسلح حوثي في العاصمة صنعاء، فیما تم العثور على جثة شیخ قبلي كبیر

ً بصفوف قیادات الجماعة.

ً للخلافات الحادة التي ظهرت مؤخرا

ٍ موال للملیشیات من محافظة عمران یدعى الوروري والذي یعد انعكاسا

وأكدت المصادر على وجود عملیة تصفیة غامضة، تقف وراءها قیادات حوثیة في المحافظة، في حین اتهم أبناء المنطقة جهاز الأمن

الوقائي التابع للملیشیات بالضلوع في عملیة تصفیة "الوروري" خاصة بعد أنباء وردت قبل مقتله عن نشوب خلاف بینه وبعض قیادات

الجهاز الحوثي.

ً من القیادات والمشرفین الحوثیین غیر

وأفادت مصادر وكالة خبر أن الأمن الوقائي التابع للملیشیات نفذ حملات اعتقال واسعة طالت عددا

ً في العاصمة ومحافظات

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ً حوثیا

ً وضابطا

ً ومشرفا

ً بتهمة الخیانة والعمالة.. حیث اعتقل خلال شهر أكثر من 75 قیادیا

المؤدلجین سیاسیا

ً للأمن الوقائي الحوثي.

ً تابعا

ً خاصا

صنعاء وذمار وإب وحجة وعمران، بعد اقتحام منازلهم، ثم إیداعهم سجنا

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عملیة الاعتقال تمت وسط تكتم شدید في أوساط المیلیشیات، التي أوهمت أسر المعتقلین أنه تم أخذهم إلى

دورة تثقیفیة في صعدة.

وقبل نحو أسبوعین، دفع الصراع الحوثي الداخلي على المناصب والنفوذ والمال محافظ الجماعة في ذمار، محمد حسین المقدشي، إلى

تقدیم استقالته.

أما في محافظة صعدة، المعقل الرئیس لملیشیات الحوثي، فقالت مصادر قبلیة، إن میلیشیا الحوثي نفذت حملة اختطافات طالت عشرات

من أبناء القبائل في مدیریة رازح التابعة لمحافظة صعدة بعد یوم من مداهمة المیلیشیا لمناطقهم وتصدي هؤلاء لهم.

ورغم التعتیم الذي تفرضه الملیشیات على محافظة صعدة، فإن المصادر القبلیة أوضحت أن عناصر الملیشیات أعادوا العمل بنظام

ً

الرهائن الذي كان نظام حكم الأئمة في شمال البلاد یعتمده لضمان عدم تمرد القبائل علیه، حیث أخذت الملیشیات من كل بیت شخصا

بالقوة كرهینة، خاصة وأن منطقة شعبان تقع بجوار منطقة الأزهور التي یتمركز فیها الجیش الوطني منذ فتح جبهة رازح.