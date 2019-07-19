صنعاء: ميلشات الحوثي تختطف ناشطة مجتمعية من منزلها

اختطفت "ميليشيات الحوثي" الإنقلابية، الخميس، ناشطة تعمل في المجال الإجتماعي، في العاصمة "صنعاء"، بذريعة أنها موالية للتحالف العربي.
وبحسب مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" فأن عناصر من "ميليشيا الحوثي" أقدمت على خطف الناشطة المجتمعية" "ناهد الزبيري" من منزلها "بصنعاء" وقادتها إلى جهة مجهولة، بعد أن وجهت لها العديد من التهم، منها جمع الأموال من دول التحالف.
يذكر أن العديد من الفتيات والشابات يقبعن منذ فترة طويلة في سجون سرية تابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء.
وكشفت منظمة حقوقية عن تشكيل الميليشيات الحوثية" جهاز أمني بمشاركة عناصر من كتائب ما تسمى "الزينبيات" وذلك لملاحقة الفتيات، والشابات في العاصمة صنعاء.
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