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اغتيال مواطن برصاص مسلحين مجهولين في شبام بحضرموت

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اغتيل، اليوم مواطن، في مدينة شبام بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، برصاص مسلحين مجهولين.

وبحسب مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين، اطلقوا الرصاص الحي على المواطن "محمد طالب بن طالب"، ما أدى إلى قتله في الحال".

وأضاف "أن بن طالب يعمل حارساً لدى فرع المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة شبام بوادي حضرموت".

وتعاني مديريات بوادي وصحراء محافظة حضرموت، من تدهور كبير وانفلات في الجانب الأمني، مما يزيد ذلك في حدة الاغتيالات التي تطال المواطنين المدنيين والعسكريين، دون وجود أسباب واضحة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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