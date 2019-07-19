اغتيال مواطن برصاص مسلحين مجهولين في شبام بحضرموت

اغتيل، اليوم مواطن، في مدينة شبام بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، برصاص مسلحين مجهولين.
وبحسب مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين، اطلقوا الرصاص الحي على المواطن "محمد طالب بن طالب"، ما أدى إلى قتله في الحال".
وأضاف "أن بن طالب يعمل حارساً لدى فرع المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة شبام بوادي حضرموت".
وتعاني مديريات بوادي وصحراء محافظة حضرموت، من تدهور كبير وانفلات في الجانب الأمني، مما يزيد ذلك في حدة الاغتيالات التي تطال المواطنين المدنيين والعسكريين، دون وجود أسباب واضحة.
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