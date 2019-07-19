قرقاش : السعودیة والإمارات ملتزمتان بتعهداتهما الإنسانیة تجاه الیمن

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزیر الدولة الإماراتي للشؤون الخارجیة، إن بلاده والسعودیة ملتزمتان دوما بتعهداتهما الإنسانیة تجاه الیمن. وأضاف قرقاش، في تغریدة على حسابه بـ"تویتر": "دولة الإمارات والمملكة العربیة السعودیة من أكبر الدول المانحة للمساعدات ً بتعهداتهما تجاه الشعب الیمني". الإنسانیة في الیمن وهما تلتزمان دوما وأوضح أنه "في العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 ملیون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاریخ الأمم المتحدة". Advertisements ً مع الأمم المتحدة على آلیات تنفیذ التزام 2019 لضمان وأشار إلى أن "المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة تعملان حالیا تحقیق أقصى منفعة للشعب الیمني". وكشف عن أن "إجمالي المساعدات الإماراتیة للیمن منذ أبریل (نیسان) 2015 یتجاوز 5.5 ملیار دولار".

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