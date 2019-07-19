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الجیش یسیطر على أسلحة خزنتها ملیشیا الحوثي داخل كهوف شرق صعدة

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سیطرت قوات الجیش الوطني على مخازن أسلحیة لملیشیا الحوثي الانقلابیة داخل كهوف في مدیریة كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وقالت مصادر عسكریة ان قوات الجیش استعادت أسلحة متنوعة كانت مخزنة في أحد الجروف الجبلیة بمدیریة كتاف شرق محافظة

صعدة.

وأكدت المصادر ان العثور على كمیات الأسلحة جاء أثناء عملیة تمشیط واسعة للمنطقة من قبل وحدة القوات الخاصة، مؤكدة ان الأسلحة

كانت ملیشیا الحوثي قد نهبتها من مخازن الدولة.

ً من القواذف المحمولة والهاونات والألغام المختلفة الأحجام والمهام

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وأوضحت المصادر ان الأسلحة شملت ذخائر وعیارات مختلفة وعددا

إلى جانب كمیات من الأدویة التي تستخدم في الإسعافات الأولیة.

ً كانت قد تركت تلك الأسلحة إثر معارك ومواجهات سابقة قبل فرارها من المنطقة

وأشارت إلى ان ملیشیا الحوثي المدعومة إیرانیا

وإحكام السیطرة علیها من قبل القوات الحكومیة المسنودة من التحالف العربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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