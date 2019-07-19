أبلغت كتائب أبي العباس محافظ تعز رئیس اللجنة الأمنیة العلیا باختطاف الحملة الأمنیة أحد أفراد الكتائب في وادي المدام وهو جریح
حرب معاق.
وقالت الكتائب، في برقیة أرسلت إلى المحافظ نبیل شمسان، إن مسلحین ملثمین یقودهم عبد االله النقیب، على متن سیارة مدنیة اختطفوا
الجندي بسام حزام، أحد أفراد الكتائب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
ودعت الكتائب المحافظ إلى التخاطب مع من یلزم والتوجیة بالإفراج عن الجندي المختطف، ووقف هذه الأعمال الحاقدة التي تثیر الفتن
بین رفاق السلاح.
وقالت الكتائب، إنه في حال استمرت عملیات الاختطافات لأفرادها فإنها تخلي مسؤولیتها عن أي ردة فعل قد تصدر من أي فرد من
ً عن نفسه وبیته وعرضه.
أفرادها دفاعا
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب أبي العباس تبلغ محافظ تعز عن تعرض احد افرادها الجرحى للاختطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.