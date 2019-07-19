كتائب أبي العباس تبلغ محافظ تعز عن تعرض احد افرادها الجرحى للاختطاف

أبلغت كتائب أبي العباس محافظ تعز رئیس اللجنة الأمنیة العلیا باختطاف الحملة الأمنیة أحد أفراد الكتائب في وادي المدام وهو جریح

حرب معاق.

وقالت الكتائب، في برقیة أرسلت إلى المحافظ نبیل شمسان، إن مسلحین ملثمین یقودهم عبد االله النقیب، على متن سیارة مدنیة اختطفوا

الجندي بسام حزام، أحد أفراد الكتائب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ودعت الكتائب المحافظ إلى التخاطب مع من یلزم والتوجیة بالإفراج عن الجندي المختطف، ووقف هذه الأعمال الحاقدة التي تثیر الفتن

Advertisements

بین رفاق السلاح.

وقالت الكتائب، إنه في حال استمرت عملیات الاختطافات لأفرادها فإنها تخلي مسؤولیتها عن أي ردة فعل قد تصدر من أي فرد من

ً عن نفسه وبیته وعرضه.

أفرادها دفاعا