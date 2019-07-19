معلم يقدم على الانتحار في اب بعد توقف رواتبه من قبل مليشيا الحوثي

اقدم معلم على الانتحار، يوم أمس الخميس، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الأستاذ ” ن ي س ج” من أهالي قرية مراد بمديرية بعدان، أقدم على الانتحار شنقاً نتيجة للحالة النفسية التي وصل اليها نتيجة تردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها منذ انقطاع المرتبات، قبل حوالي 3 أعوام.

وأضافت المصادر، ان إنقطاع المرتبات زاد من حدة الفقر في أوساط الموظفين، والتي تسببت بالكثير من حالات الانتحار في أوساط الموظفين بالعديد من محافظات الجمهورية اليمنية.

وبحسب المصادر، فقد ارتفعت معدلات حالات الانتحار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية التي شهدت خلال سنوات الحرب، حالات مماثلة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.

وأشارت المصادر، ان محافظة إب شهدت عشرات حالات الانتحار وأخرى محاولات للانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب التي يعانونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، بالتزامن مع مئات جرائم القتل التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين، في؛ظل فوضى أمنية عارمة بالمحافظة.