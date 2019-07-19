بالفيديو.. مشروع مسام يتلف كمية جديدة من ألغام الحوثي غرب مأرب

نفذ فريق المسح الفني عملية إتلاف لعشرات الألغام والقذائف الغير منفجرة التي زرعتها وخلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وخلال عملية الإتلاف التي تم تنفيذها بحضور نائب مدير المشروع الخبير الأجنبي السيد “غس” والسيد “رتيف ” تم التأكيد على الفرق الهندسية بالحرص على الاختيار المناسب لمكان التفجير في المناطق المفتوحة والبعيدة عن الأحياء السكنية أو مناطق تجمع المواطنيين.

كما شدد السيد رتيف على الفريق بتطبيق معايير السلامة بشكل كامل سواء من حيث التشييك علي أجهزة التفجير وكذا عملية فحصها وتفريغ الشحنات الكهربائية من الكابلات الموصلة للمواد المتفجرة.

من جهته، أكد قائد فريق المسح الفني الرائد حسين العقيلي في تصريح خاص بالمكتب الإعلامي لمشروع “مسام” أن الألغام والقذائف التي تم إتلافها كانت مخزنة في منازل المواطنيين بمدينة مأرب بعد ان قاموا بنزعها من مناطق متفرقة زرعتها مليشيا الحوثي فيها، وتم استخراجها وسحبها من قبل إدارة مشروع مسام حرصا منها على تجنيب المدنيين الأخطاء المحتملة من تلك الألغام والتي عادة ما تكون نتائجها مأساوية وتخلف العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.