انفجار محطة لبیع المشتقات النفطیة في البریقة بعدن

احترقت محطة وقود بمدینة عدن، صباح الجمعة 19 یولیو 2019 ،عقب انفجار غامض وقع بها.
وحسب مصادر صحفیة، دوى انفجار هائل بمحطة باعشن بالبریقة بمدینة قبل أن تشتعل النار فیها.
واوضحت المصادر إن عمال المحطة فشلوا في السیطرة على الحریق الذي ظل متواصلا لمدة ساعة.
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