ملیشیا الحوثي تختطف 6 تربویین كانوا في طریقهم لاستلام مرتباتهم

تواصل میلیشیا الحوثي الإرهابیة، اختطاف 6 معلمین بعد أن احتجزتهم في إحدى نقاط التفتیش التابعة لها في مدینة ذمار.

وقالت مصادر تربویة، إن أفراد المیلیشیا أوقفوا ستة معلمین من أبناء مدیریة نهم التابعة لمحافظة صنعاء في نقطة تفتیش واحتجزوهم

لدیهم.

وأضافت المصادر إن المعلمین كانوا في طریقهم إلى محافظة البیضاء ثم إلى مأرب لاستلام مرتباتهم.

وأشارت المصادر أن أفراد الملیشیا اعتقلوا المختطفین بعد احتجازهم واقتادوهم إلى سجن قسم الوحدة بمدینة ذمار منذ أكثر من خمسة

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أیام، وترفض المیلیشیات إطلاق سراحهم.

وتواصل ملیشیا الحوثي المدعومة من إیران منذ أكثر من ثلاث سنوات نهب مرتبات موظفي الدولة بشقیهم المدني والعسكري، في

المحافظات الخاضعة لسیطرتها، بما في ذلك قطاع التربیة والتعلیم، والذین یعانون من تردي الأوضاع الاقتصادیة والمعیشة وانعدام

الدخل تزامن مع موجة غلاء غیر مسبوقة وارتفاع في أسعار المواد الأساسیة والاستهلاكیة.