فرع المؤتمر بالقاهرة یكرم القیادیة البارزة بالحزب فائقة السید

كرم فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهوریة مصر العربیة، الخمیس، الأستاذة المناضلة فائقة السید باعلوي، الأمین العام المساعد للمؤتمر.

الشعبي العام، بدرع الوفاء والتضحیة، في حفل تكریمي مهیب في العاصمة المصریة القاهرة بحضور عدد من قیادات اللجنة العامة.

والأمانة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وجمع كبیر من أعضاء وكوادر القطاع النسائي

والشبابي لفرع المؤتمر بمصر.

بدأت فعالیة التكریم بالسلام الجمهوري، تلى ذلك قراءة الفاتحة إلى روح الشهیدین الخالدین الزعیم علي عبداالله صالح وعارف عوض

الزوكا ورفاقهما وشهداء الجمهوریة والوطن.

كما ألقیت العدید من الكلمات المعبرة عن هذه المناسبة التي جسدت مقابلة الوفاء بمزید من الوفاء.. حیث ألقى الدكتور جمال الحمیري،

ً لهم تفاعلهم ومشاركتهم الدائمة مع فعالیة

رئیس فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهوریة مصر، كلمة رحب في مستهلها بالحضور، شاكرا

ً بعمید مدرسة الوفاء المناضلة فائقة السید باعلوي الأمین العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.

وأنشطة الفرع، ومرحبا

وأكد أن الوفاء یقابل بالوفاء لبلقیس الحاضر، وأن هذا التكریم یصادف مع مناسبة عظیمة على قلب كل یمني هي ذكرى 17 یولیو یوم

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میلاد ونهضة وطن یوم مسیرة العطاء الدیمقراطیة والإنجازات والتنمیة والبناء والسمو والرفعة لیمن الجمهوریة والوحدة.

كما ألقت الباحثة صباح عمران، كلمة عن القطاع النسوي. وتحدث ماجد الحمامي عن قطاع الشباب والطلاب المؤتمر الشعبي العام

بمصر، وألقى عسكر حمود قصیدة شعریة عبرت في مجملها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالمناضلة فائقة السید وأدوارها الوطنیة

والتنظیمیة التي ستظل عالقة في ذاكرة التاریخ النضالي لكل الأوفیاء والشرفاء من أبناء شعبنا الیمني.

من جانبها ألقت الأستاذة المناضلة فائقة السید، الأمین العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، كلمة أكدت فیها أن هذا التكریم هو تكریم

للوطن، موجهة خالص الشكر والثناء لفرع المؤتمر الشعبي العام بمصر على كل الجهود التي یبذلونها في سبیل القیام بمهامه الوطنیة

والتنظیمیة على أكمل وجه، مشیدة بفرع المؤتمر بمصر كفرع نوعي خلال الفترة السابقة منذ العام 2011 كما كان یؤكد ذلك الشهید

الزعیم علي عبداالله صالح والشهید عارف الزوكا.

موجهة دعوتها لكل قیادة المؤتمر في الداخل والخارج للالتزام بخطى ووصایا الزعیم، رحمه االله.

عقب ذلك تقدم رئیس فرع المؤتمر بمصر الدكتور جمال الحمیري -بحضور قیادة الفرع والقیادات الوسطیة- بتسلیم درعي الوفاء

والتضحیة المقدم من فرع المؤتمر الشعبي العام بمصر ومؤسسة یمن المستقبل للإعلام إلى الأستاذة المناضلة فائقة السید باعلوي الأمین

العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.