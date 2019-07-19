ملیشیا الحوثي تبیع دماء المتبرعین للمرضى بمستشفیات صنعاء بمبالغ هائلة

لم تكتف میلیشیات الحوثي الإرهابیة بالمتاجرة بالدین وتجویع الیمنیین بنهب المساعدات الإنسانیة، بل زادت بأن أقدمت على المتاجرة

بمآسي وآلام الیمنیین وبیع دمائهم.

أكد شقیق أحد المرضى في مستشفى بالعاصمة صنعاء بحسب وكالة خبر، أنه كان یحتاج لقربتین من الدم لشقیقه الذي یجري عملیة

ً في

جراحیة في أحد مستشفیات العاصمة ولم یجد له قربتي دم في أي مستشفى، رغم أن طلبه لفصیلة دم نوع o +وهي الأكثر تبرعا

المستشفیات.

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وقال، إنه ذهب إلى بنك الدم في مستشفى السبعین وطلب قربتي دم، لكن المختصین رفضوا تسلیمه إیاهما إلا بعد دفعه مبلغ 32 ألف

ریال.

وذكر أن الملیشیات الحوثیة تبیع دماء المتبرعین الیمنیین للمحتاجین من غیر المنتمین لها بعشرات الآلاف.

الجدیر ذكره أن المیلیشیات الحوثیة تلجأ من وقت لآخر إلى دعوة المواطنین للتبرع بالدم نتیجة نقص حاد جراء تزاید أعداد المصابین

والجرحى في صفوفها بسبب الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل قوات المقاومة المشتركة وطیران التحالف العربي في جبهتي الضالع

والحدیدة بشكل خاص.