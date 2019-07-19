عاجل وفي غاية الخطورة ..العاصمة تحترق في هذه اللحظات وانفجارات مدوية والنيران تلتهم كل شيء والرعب والهلع يسيطر على الجميع واستنفار امني شامل ( صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اليوم الجمعة، حريقة ضخمة، في محطة وقود بمديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن.

وقال سكان محليون، إن انفجاراً مجهول الأسباب في أحد خزانات المحطة، أدى لاشتعال النيران في محطة "باعشن" بالبريقة. ولم تسفر محاولات عمال المحطة في السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من ساعة، في ظل غياب للدفاع الأمني.

ولم تتضح بعد الاسباب الحقيقة لاشتعال النيران.

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