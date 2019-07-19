الإمارات تدين انفجار كابول بأفغانستان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن إدانة الإمارات ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن أفغانستان.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

