إتلاف دفعة جديدة من ألغام مليشيا الحوثي في مأرب

اتلفت دفعة جديدة من الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة مأرب. وتمكنت مشروع مسام السعودي من اتلاف الكمية الجديدة من اللالغام والقذائف التي انتزعها من منازل وحقول المواطنين. وكان غالبية الالغام تم انتزاعها من مديرية صرواح غرب المحافظة.

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