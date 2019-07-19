حريق تلتهم محطة وقود في عدن

التهمت حريق هائلة اليوم الجمعة محطة وقود بمديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقال سكان محليون، إن انفجاراً مجهول الأسباب في أحد خزانات المحطة، أدى لاشتعال النيران في محطة "باعشن" بالبريقة.

ولم تسفر محاولات عمال المحطة في السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من ساعة، في ظل غياب للدفاع الأمني.

ولم تتضح بعد الاسباب الحقيقة لاشتعال النيران.