الجوازات السعودية توضح بشأن تجديد هوية مقيم

أوضحت الادارة العامة للجوازات السعودية أن تجديد هوية مقيم يتطلب وجود تأمين طبي جديد.
جاء ذلك رداً على استفسار وردها من مقيم عبر حسابها في ” تويتر ” قال فيه: ” باقي في التأمين الصحي شهرين هل أستطيع تجديد الإقامة ”.
وجاء رد الجوازات سريعاً على المقيم، موضحة فيه أن تجديد هوية مقيم يشترط وجود تأمين طبي
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