انتحار معلم في إب بسبب الظروف المعيشة

أقدم معلم على الانتحار بسبب الظروف المعيشية الصعبة، في محافظة إب، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية، إن الأستاذ " ن ي س ج" من أهالي قرية مراد بمديرية بعدان، أقدم على الانتحار شنقاً نتيجة لحالة النفسية التي وصل اليها نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها منذ انقطاع المرتبات، قبل حوالي 3 أعوام.



وارتفعت معدلات حالات الانتحار في المحافظة التي شهدت خلال سنوات الحرب، حالات مماثلة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.



وشهدت محافظة إب، عشرات حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب التي يعانونه جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، بالتزامن مع مئات جرائم القتل التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين.



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