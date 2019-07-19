بعد رصد قناصة حوثيين.. جمال مُحسن يُطالب بإجلاء المدنيين لتنفيذ الحل العسكري

علق الدكتور جمال مُحسن، المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، على رصد قناصة حوثيين على خطوط التماس بالحديدة، لافتاً إلى أن ذلك خطوة تؤكد على نهج الحوثيين الدائم وحبهم للدماء، مُضيفاً أن المليشيا دائماً تلعب على الانحراف والابتعاد عن ما تم الاتفاق عليه، سبق وأن حدث الكثير من المفاوضات، آخرهم استكهولم؛ ولكن دون التزام.

وأشار مُحسن، إلى وجود فيديوهات تكشف وجود قناصة لاستهداف المدنيين وأن ذلك محاولة واضحة لعرقلة كل ما تم الاتفاق عليه، مُطالباً بضرورة الالتزام بمخرجات اجتماع استكهولم، حيث أنه بالرغم من أن هناك انتقادات لاتفاق استكهولم، لكنه يُعد خطوة أولى نحو السلام.

فى السياق ذاته، طالب رئيس تحرير الخليج 365 بإجلاء السكان بعيداً عن الحديدة، مُشدداً على أنه لا حل سوي المعركة، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة النظر إلى الأزمة اليمنية أكثر من ذلك، نظراً لكون الانتهاكات تؤكد عدم حرص المليشيا على السلام.

وأكد مُحسن على ضرورة وضع خطط واضحة، للقضاء على محاولات المليشيا المُتكررة، ووقف مواصلتهم قصف الأحياء السكنية وسقوط العديد من النساء والاطفال، ووضع الألغام المُحرمة دولياً بشكل يصعب كشفها.

