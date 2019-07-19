شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية تفاجئ خطيبها قبل أسبوع من الزواج بأنها رجل ! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل أن تجرى له عملية تصحيح في أعضائه التناسلية ويصبح اسمه احمد الذي اختاره لنفسه ليكون سمي أبيه، بعد ان عاش باسم إيناس 18عاما وكان قد تمت خطبتها قبل ثلاثة أشهر وتحديد موعد زفافها قبل إجراء العملية الجراحية بأيام وسط معارضة وصراخ خطيبها الرافض للوضع الجديد الذي استجد بأحداث غير متوقعة.

القصة بدأت عندما بلغت إيناس سن البلوغ 18 لتشكو من حالات غريبة في أسفل البطن مصحوبة بالآم قبل إجراء العملية وانقطاع الطمث وعدم الاستقرار.

وقال الدكتور محمد الصرمي الطبيب الذي أجرى العملية في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء "وصلت الحالة في البداية إلى طبيبة النساء والولادة الدكتورة بلقيس العريقي التي كشفت عليها ولاحظت أن هناك شيء ما غير طبيعي وتم استدعائي للتعرف على الحالة المرضية وبعد أجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة توصلنا إلى أن هناك اختلال في الجهاز التناسلي الخارجي”.

مؤكدا انه تم عمل فحص للكروموزومات مع فحص الأشعة ومنظار للتأكد اكثر من الحالة و كلها أثبتت أن الحالة تعني من تشوه خلقي, وهي بحاجة إلى عملية جراحية لتصحيح الأعضاء التناسلية كون إيناس ذكر وليست أنثى كما كان الجميع يعتقد .

وأشار الدكتور الصرمي إلى انه تم إجراء العملية بنجاح , وتكفلت هيئة مستشفى الثورة بكل تكاليف العملية والفحوصات, حيث استمر إجراء العملية أكثر من ساعتين تم فيها إنزال الخصيتين من قناة المغبنية إلى كيس الصفن وإزالة ما تبقى من الجهاز التناسلي بما يعرف بقناة مولارين.

Advertisements

تم عمل المرحلة الأولى من مجرى البول , وتجميل كيس الصفن والعضو الذكري.

وقال الدكتور إن هذه هي المرحلة الأولى من العملية , وفي المرحلة الثانية للعملية التي ستجرى بعد ستة أشهر سيتم استكمال تصحيح مجرى البول.

المريض حاليا في صحة جيدة , حيث كان من المفروض أن يخضع لعملية في السنة الأولى من عمره.

ونبه الصرمي أطباء الأطفال الذين قد يلاحظوا مثل هذه الحالات توجيهها إلى الأطباء المختصين ليتم فحصها وتلافي أي أمراض خلقية مشابهة قد تصاحبها.