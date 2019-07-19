شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. خبر سار لابن سلمان امير قطر يرتكب جريمة مروعة بمقتل مذيع قناة الجزيرة في الدوحة اليوم .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد توالي الأخبار من نشطاء بالمملكة العربية السعودية عن مقتل مذيع الجزيرة المعروف حسن جمول في العاصمة القطرية الدوحة وتلميحات بان تميم السبب في ذالك ، وعلى الرغم من النفي المتكرر من زملائه ، وإصرار الجهات السعودية على تأكيد الخبر وتكراره .
قام مذيع قناة الجزيرة ومقدم نشراتها الإخبارية الشهير محمد كرشان بالسخرية من هذه الأخبار بإطلاقه تغريدة يقول فيها أن "جمول" عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام ، رغم أنه يقدم نشرات الأخبار حتى الآن على شاشة الجزيرة .
وفي تغريدته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، قال محمد كريشان : (حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار.. مع أنه عثر عليه
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